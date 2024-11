Agrigentonotizie.it - Incidente sul lavoro: si ribalta con il trattore, muore operaio cinquantenne

Leggi su Agrigentonotizie.it

Undi 50 anni, Roberto Borgia, di Cammarata è morto ieri mentre stava lavorando su un appezzamento di terreno a poche decine di metri dalla strada statale 189, la Agrigento-Palermo, in territorio di Campofranco. Ilche l'uomo stava manovrando, non è chiaro per quale motivo, si è.