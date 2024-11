Arezzonotizie.it - Incidente lungo via Senese Aretina: un ferito in ospedale

Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato alle ore 15.52 per unche ha coinvolto due auto e avvenuto a Sansepolcro, in via. Secondo quanto appreso, un uomo di 80 anni è stato trasportato in codice 2 all'biturgense. Sul posto è intervenuta l'ambulanza.