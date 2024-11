Arezzonotizie.it - Incidente lungo la Regionale 71: un ferito trasferito a Le Scotte

Ha 65 anni l'uomo trasall'ospedale di Siena in seguito alle ferite riportate in un. Il personale dell'emergenza urgenza è intervenuto alle 17.27 a Subbiano,la Sr71, per un sinistro che ha coinvolto un'autobetoniera. Sul posto sono intervenuti ambulanza infermierizzata.