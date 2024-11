Novaratoday.it - Incidente in tangenziale, schianto tra auto e camion: un ferito grave

Leggi su Novaratoday.it

stradale nella serata di oggi, mercoledì 27 novembre, a Novara.É successo sulla, all'altezza dello svincolo per l'A4, dove per cause ancora da accertare un'e unsi sono scontrati. Nelloè rimastomentel'uomo alla guida dell'.Sul.