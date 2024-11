Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Comunanza, scontro tra auto e betoniera: un morto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ascoli), 27 novembre 2024 – Questa mattina, lungo la strada provinciale 237 a(Ascoli Piceno), si è verificato un tragicostradale che ha causato la morte di una persona. Si è trattato di unofrontale tra un’mobile e una, che ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi. La vittima è il conducente dell’che è stato estratto dalle lamiere. Ferito e sotto choc il conducente del mezzo pesante. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate troppo gravi, e il decesso è sopraggiunto poco dopo l’. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno impiegato una gru per rimuovere i mezzi coinvolti nello