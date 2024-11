Quotidiano.net - Impiantati neuroni anti-Parkinson da staminali embrionali umane

Per la prima volta al mondoottenuti da cellulesono statinel cervello di persone con la malattia diin Europa e negli Stati Uniti, con risultati che i coordinatori delle sperimentazioni definiscono "eccellenti". Gli studi, partiti nel febbraio 2023 in Europa (in Svezia e in Gran Bretagna) e nell'ottobre 2022 negli Usa, sono stati possibili grazie ai tre consorzi europei coordinati negli ultimi 16 anni dall'Università di Milano attraverso il laboratorio diretto da Elena Cattaneo. Proprio all'Università Statale di Milano sono presentati oggi i primi dati e viene tracciato il bilancio dell'attività che ha portato a queste prime sperimentazioni nel convegno sulla "rivoluzione delle celluleper le malattie neurodegenerative'. "Il trattamento della malattie dicon le cellulefa da apripista nel considerare la possibilità che simili strategie possano essere applicate anche per altre patologie neurodegenerative, come la corea di Huntington", ha detto all'ANSA la senatrice Elena Cattaneo, fra i pionieri della ricerca italiana sulle celluleper trattare le malattie neurologiche.