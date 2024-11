Veneziatoday.it - Imbarcadero di Punta Sabbioni, progetto approvato in commissione paesaggistica

Leggi su Veneziatoday.it

«Siamo consapevoli che ci vuole tempo e dei disagi che creano i cantieri, soprattutto per i pendolari, ma oggi mettiamo un altro tassello all'opera dell': la Soprintendenza, in conferenza, haildella struttura che ospiterà residenti ed ospiti in attesa.