Iltempo.it - Il tempo invernale è dietro l'angolo: ecco la nuova e brusca svolta fredda

Leggi su Iltempo.it

Un autunno con delle spolverate di inverno e di freddo. E ora ne è imminente un'altra. A fare la previsione delè il sito meteogiuliacci.it: “Delle correnti di ariadai Balcani scivoleranno sulla nostra Penisola, causando un nuovo brusco cambiamento delquindi un po' di, ma più che altro un fugace antipasto di quello che potrebbe regalarci la stagione di quest'anno”. Ma il vero inverno, svelano gli esperti di MeteoGiuliacci non è così lontano: “Alcuni modelli confermano, anche con le ultime uscite, la possibilità che subito dopo l'Immacolata delle correnti molto fredde facciano irruzione sulla nostra Penisola, per poi insistervi piuttosto a lungo. Se gli scenari descritti dovessero realizzarsi, l'Italia potrebbe trascorrere almeno 5-6 giorni avvolta nel gelo, con temperature praticamente da inverno inoltrato e la possibilità anche di nevicate fino a quote molto basse, soprattutto nelle regioni del Nord e del versante adriatico.