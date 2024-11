Strumentipolitici.it - Il ruolo nei BRICS e le prospettive dell’Etiopia come potenza regionale stabile e affidabile. Intervista esclusiva con Mukerrem Miftah

Leggi su Strumentipolitici.it

L’ingresso di quattro nuovi Paesi nel gruppoha destato curiosità e interesse. Tra di essi l’Etiopia, che ha partecipato per la prima volta in qualità di membro al summit di ottobre tenutosi a Kazan. A guidare la delegazione in Russia c’era il premier Abiy Ahmed. Quali sono le ragioni dell’ammissione etiope a questo blocco intercontinentale, del quale oggi fanno parte tre Paesi africani? E quali speranze epresenta? Lo abbiamo chiesto a, assistente presso l’Università Etiope della Pubblica Amministrazione (ECSU) di Addis Abeba. Già collaboratore dell’Università di Scienze Sociali di Ankara (ASBÜ), è autore di numerose pubblicazioni accademiche e giornalistiche su politica, cultura e religione nel Corno d’Africa.– L’Etiopia è stata ammessanuovo membro in questa prima fase di allargamento dei, scavalcando la concorrenza di candidati africani di notevole pesola Nigeria e l’Algeria.