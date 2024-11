Dday.it - Il prezzo componente energia è fisso, ma la materia energia è variabile: la sorpresa della bolletta Enel

Leggi su Dday.it

In buona parte delle proprie offerte commerciali per l'elettrica,ha aggiunto una nuovadi costo di "sbilanciamento"e indicizzata al PUN all'internospesa per la, anche dove il costo dell'