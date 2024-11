Liberoquotidiano.it - Il Nibbio, finalmente un film per ricordare un eroe italiano: Nicola Calipari

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Italia riscopre il cinema impegnato e ricorda un uomo valoroso troppo poco celebrato. Nel ventesimo anniversario della scomparsa di, Alto Dirigente del Sismi che ha sacrificato la propria vita per salvare quella della giornalista de il manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista, Notorious Pictures porterà a marzo al cinema Il. Le prime immagini del trailer sono molto emozionanti, si vede il rapimento della giornalista eche attiva i suoi contatti per liberarla, volando immediatamente a Bagdad. Le atmosfere assomigliano a Homeland, serie sulla lotta al terrorismo di matrice islamica. CAST STELLARE Diretto da Alessandro Tonda (The Shift, Suburraeterna, Summertime), ilè interpretato da Claudio Santamaria (David di Donatello perilLo Chiamavano Jeeg Robot) nel ruolo di, Sonia Bergamasco (Nastro d'Argento per La meglio gioventù) e Anna Ferzetti (Le Fate ignoranti, Call My Agent) rispettivamente nei panni di Giuliana Sgrena e di Rosa