Il Napoli di Conte Kvara | parlano Pierpaolo Marino e Pazienza

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto il dirigente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Molti dicono che giocare dopo le squadre che hanno i tuoi stessi punti in classifica è sfavorevole, ilha avuto una solidità e una voglia di vincere che è venuta fuori subito, un altro test di laurea superato dalla squadra. Le partite di Milano, con la Roma e a Torino sono dei piccoli step di crescita per gli uomini di. Ilè ancora al 60% ed è primo in classifica”.. “tskhelia? Il talento non si discute, ma quando ci si lascia andare a qualche gesto polemica lo si fa per far vedere che in campo hai fatto quel gesto, nei confronti dei tuoi compagni che sono in panchina non è un bel gesto. Ilnon mi sembra una squadra destinata ad uscire dai primi tre posti della classifica, è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto”.