Pordenonetoday.it - Il mondo del tennis piange il maestro Massimo Zulian

Leggi su Pordenonetoday.it

Si è spento a 60 anni. È stata fatale una malattia, scoperta due anni fa, per l'istruttore dimolto conosciuto in questo sport tra Friuli e Veneto. Viveva con la moglie e un figlio a Concordia Sagittaria, e spesso era in provincia di Pordenone. Negli ultimi anni infatti.