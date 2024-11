Trevisotoday.it - Il gruppo Ryoma guarda al futuro, premiando i figli dei dipendenti che si sono distinti nello studio

Leggi su Trevisotoday.it

Per il secondo anno consecutivo,ha premiato ideiche sinegli studi. I ragazzi che, con impegno e dedizione, hanno lavorato per raggiungere i propri traguardi personali hanno ottenuto le borse dimesse a disposizione dall’azienda in memoria dell’Ing.