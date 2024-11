Ilrestodelcarlino.it - Il Fit Village ricorre al Consiglio di Stato. Bertocchi (Beriv): "Ignorati i nostri appelli"

La società Play Games che gestisce da 30 anni la palestra Fitin via Mazzacurati ha già presentato appello indichiedendo la riforma della sentenza del Tar di Parma che impone la restituzione dei locali al Comune. Il verdetto – emesso lo scorso 6 novembre e reso noto sul giornale di ieri – ha dato ragione all’ente di piazza Prampolini considerando legittimo l’ordine di sgombero emesso la scorsa estate dall’amministrazione, essendo scaduta la concessione dell’area di sua proprietà su cui sorge l’impianto sportivo senza possibilità di proroghe il 30 giugno scorso. Il nodo da sciogliere resta la salvaguardia dei 30 dipendenti del Fit, che settimane fa hanno manifedavanti al Municipio. Ma c’è un dialogo aperto coi sindacati. Intanto si toglie qualche sassolino Ivan, presidente della societàMultisport (che gestisce, tra gli altri, il complesso sportivo di via Terrachini) dal quale la scorsa estate partì la denuncia al Carlino che innescò il caso, avendo più volte sollecitato a indire un nuovo bando – dopo la scadenza della convenzione – per potervi partecipare come interessati a gestire il centro.