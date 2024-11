Cesenatoday.it - Il "Falstaff" di Benvenuti inaugura la prosa al teatro di Cesenatico

Leggi su Cesenatoday.it

Martedì 3 dicembre alle 21laalcomunale dicon uno dei big della stagione: Alessandroporta in scenaa Windsor. L'evento, come gli altri della, ha registrato il tutto esaurito in fase di vendita abbonamenti. Dopo i successi di Nero.