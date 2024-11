Liberoquotidiano.it - "Il cessate il fuoco sia un punto di partenza e non di arrivo": Libano, l'intervento della Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'annuncio di unilinè uno sviluppo molto importante e positivo, ma va considerato come undie non come undi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla giornata conclusivadecima edizione dei ‘Rome Med Dialogues', la conferenza organizzata dal Ministero degli Esteri e da Ispi. “Occorre cogliere questa opportunità – ha aggiunto la premier –, lavorare ora con convinzione a una stabilizzazione a lungo termine del confine israelo-libanese che permetta a tutti gli sfollati, sia israeliani sia libanesi, di tornare alle proprie case in sicurezza”. “Per far questo è fondamentale dare finalmente piena applicazione alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, rafforzando le capacità di Unifil, rafforzando soprattutto le capacità delle forze armate libanese e io sono orgogliosa del fatto che l'Italia abbia un ruolo centrale anche e soprattutto in questa sfida.