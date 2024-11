Laverita.info - Il caso Unicredit divide il governo: Forza Italia si smarca dalla Lega

Dopo gli attacchi di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, Alberto Bagnai spinge per la riforma di Bank, accusata dal Carroccio di non aver vigilato. Flavio Tosi e Antonio Tajani sono di altro avviso: «La politica non deve immischiarsi». Fdi tace.