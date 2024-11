Ilgiorno.it - Il cane Kevin fiuta la droga nascosta nel contatore. In casa anche 60mila euro in contanti

Leggi su Ilgiorno.it

Castelmarte, 27 novembre 2024 – E’ stato ilre e individuare la, dieci grammi di cocaina suddivisi in diversi involucri, nascosti in un cassetto della cucina e nel vano del. Nell’abitazione c’erano inoltre materiali per il confezionamento delle dosi di stupefacente, ein. Milano, cocaina in viale Sarca. Il trucco del caffè non riesce: tre arresti Un ritrovamento che ha condotto in cella un albanese di 33 anni residente a Castelmarte, al termine della perquisizione svolta dai carabinieri di Albiate, assieme al Radiomobile di Como, e con il supporto del Nucleo Cinofili ditenovo. L’uomo, finito al Bassone su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, è inoltre accusato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di impedire la perquisizione,minacciando i militari.