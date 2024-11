Ilrestodelcarlino.it - Il cambio in panchina dà la scossa all’Attila: "Scelta dolorosa, ma serviva una soluzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Era importante vincere questa partita soprattutto per ritrovare la fiducia, cosa che ci servirà per affrontare al meglio il girone". Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si dice rincuorato dopo la vittoria dei suoi giocatori per 91 a 80 contro l’Olimpia Castello, nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale. Ed è stata anche la partita nella quale ha debuttato il nuovo allenatore Piero Coen (foto), che ha preso il posto di Nicola Scalabroni. "È stata una decisionee difficile – spiega patron Pierini sulin–. Ma bisognava trovare delle soluzioni diverse, perché le decisioni della società vengono prese in base ai responsi del campo, all’umore dei giocatori e da si comportano. Quindi ci siamo mossi di conseguenza dopo la sconfitta contro Recanati, contando che c’erano state altre brutte prestazioni con Bramante Pesaro, Senigallia e Loreto Pesaro".