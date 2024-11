Il Balloon Museum torna a Roma con Euphoria, una mostra inedita in prima mondiale

Leggi su Funweek.it

Dopo il grande successo internazionale con oltre 6 milioni di visitatori in tutto il mondo, dal 20 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 ilnegli spazi de La Nuvola con– Art is in the Air, unain, con il patrocinio del Comune die del MiC – Ministero della Cultura, che presenta 20 opere monumentali e interattive dedicate all’espressione di questa emozione attraverso l’arte.A cura di Valentino Catricalà, con la collaborazione di Antonella Di Lullo,invita a riflettere sulla potenza trasformativa dell’arte celebrando la leggerezza, l’interazione e il potere comunicativo dell’Inflatable art. Laposiziona, quindi, le opere come veri e propri contenitori di interazione, spettacolo e scoperta. “Grazie a questa, il gonfiabile e le sue relative declinazioni o interpretazioni vengono visti da una luce nuova: quella dell’arte visiva e della sua capacità di analisi di una società in grande cambiamento” – Valentino Catricalà, curatore.