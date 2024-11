Brindisireport.it - Igiene urbana, Borromeo: “Bene il nuovo regolamento, ma Avr non pervenuta”

Leggi su Brindisireport.it

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del consigliere comunale Mario(Fratelli d’Italia)Mancava da 18 anni, ma come si dice in questi casi, "Meglio tardi che mai". Finalmente ieri in consiglio comunale abbiamo approvato ildiuno strumento.