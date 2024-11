Ia taglia-burocrazia per medici famiglia | 2 ore risparmiate

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lache attanaglia idirubando tempo agli assistiti potrebbe dissolversi in breve tempo grazie all'intelligenza artificiale. Elty di DaVinci Salute – azienda italiana healthtech del Gruppo Unipol – ha lanciato 'Referti AI' per una gestione efficiente dei referti e per supportare il lavoro de gli studi. Ad impattare .