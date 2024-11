Sbircialanotizia.it - Ia taglia-burocrazia per medici famiglia: “2 ore risparmiate”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Automatizzando la trascrizione dei parametri nella cartella clinica direttamente dai referti in formato Pdf o immagine Lache attanaglia idirubando tempo agli assistiti potrebbe dissolversi in breve tempo grazie all'intelligenza artificiale. Elty di DaVinci Salute - azienda italiana healthtech del Gruppo Unipol - ha lanciato 'Referti AI' per una gestione .