Fanpage.it - I trucchi dello spacciatore per nascondere la droga: finte lattine e tacchi delle scarpe modificati

I carabinieri hanno arrestato un 56enne a Caivano (Napoli): è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, alcunequali erano in nascondigli ricavati in oggetti e abiti.