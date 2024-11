Trentotoday.it - I lavori di asfaltatura mandano in crisi la viabilità della città

Leggi su Trentotoday.it

Laa Rovereto, in questi giorni, è fortemente in. A dirlo è il consigliere comunale Gianpiero Lui del gruppo “Noi Rovereto”, sottolineando come di recente si sia palesato un vero e proprio problema sia per i residenti del centro che per le attività economiche per quanto riguarda.