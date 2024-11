Sport.quotidiano.net - I graffi di Pep Guardiola dopo Manchester City-Feyenoord: cosa è successo

, 27 novembre 2024 – Non è stata una serata facile per Pep: l’allenatore delha visto la sua squadra fallire la vittoria per la sesta volta consecutiva:cinque sconfitte, ieri contro ilin Champions League è finita 3-3. Un pari che ferisce ancora di più, considerando che la squadra diè stata in vantaggio per 3-0 fino al 74’: di lì, il crollo, con tre reti avversarie in appena quindici minuti. Mistersi è presentato in conferenza stampa con un taglio sul naso e con diversisulla testa: dettagli che non sono passati inosservati ai giornalisti presenti. “Sì, me li sono fatti con le unghie delle dita – ha dichiarato – Mi voglio ferire”. Un autolesionismo legato alle recenti pessime performance della squadra che allena: “Non siamo capaci di vincere, come team abbiamo sempre trovato una strada nel corso degli anni, ma in questo momento non ne veniamo a capo”.