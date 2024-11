Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon vince all’overtime sulla pista dei Cavaliers

Un martedì sera spumeggiante quello vissuto nella stagione regolare dell’AlpsLeague 2024-2025 dove a sfidarsi, in ottica italiana, sono stati gli Unterlande il.Match incredibile, con continui sorpassi e controsorpassi. Padroni di casa in vantaggio con Samitis, poi pareggio degli ospiti e sorpasso rispettivamente con Cuglietta e Fink per l’1-2 che chiude il primo periodo.Nel secondo segmento di gara arrivano l’1-3 e l’1-4 di Hjort e ancora Cuglietta. Incontro chiuso? Assolutamente no, perché gli ultimi venti minuti regalano emozioni forti. Remolato e Murnieks si scatenano: il primo segna una doppietta, l’altro griffa tre assist, uno anche per la rete di Sullmann Pilser. Si arriva al 60? sul 4-4: overtime. Ai supplementari però a spuntarla è il, che trova il modo di imporsi per 4-5 grazie alla zampata di Marzolini.