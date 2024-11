Fanpage.it - “Ho denunciato lo stupro subito a 12 anni ispirata da Cecchettin”: pm indaga sulla storia della consigliera Ghio

Leggi su Fanpage.it

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata su minore, dopo che lacomunale Francescaha condiviso in Aula la sua vicenda: "La voglia di reagire me l'ha data Giulia e tutto quello che la famiglia Cecchettin ha fatto".