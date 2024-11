Highlights e gol Sporting-Arsenal 1-5 Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon gol ediLisbona-1-5, match valido per il quinto turno della prima fase della. Grande vittoria in terra portoghese per i Gunners di Arteta, che dopo la sconfitta con l’Inter si rilanciano in classifica. Martinelli, Gabriel e Havertz chiudono i conti nel primo tempo, poi nella ripresa c’è spazio anche per Saka e Trossard con in mezzo il gol della bandiera di Inacio.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEe gole gol1-5,) SportFace.