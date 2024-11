Ilgiornaleditalia.it - Guardiola con graffi in testa: "Voglio farmi del male", l'allenatore si è ferito da solo dopo il pareggio con il Feyenoord - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'spagnolo Pepha poi chiesto scusa: "non intendevo in alcun modo sminuire il problema molto serio dell'autolesionismo" L'del Manchester City, Pepha fatto la conferenza stampa consul naso e in: "del",il