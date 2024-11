Lanazione.it - Guardia di Finanza in cattedra: al via il progetto di “educazione alla legalità economico-finanziaria”

Arezzo, 27 novembre 2024 – Questa mattina, al LiceoSociale “Vittoria Colonna” di Arezzo,presenza del Comandante Provinciale delladidi Arezzo, Walter Mazzei, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Lorenzo Pierazzi e del Dirigente scolastico Maurizio Gatteschi, si è tenuto un incontro tra le Fiamme Gialle e alcune classi quinte dell’Istituto, per parlare di cultura dellaeconomica. È un’iniziativa, che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale delladied il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento dell’civica, i temi dellae, in particolare, di quella. Il, denominato “e prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie” sviluppato anche per l’anno scolastico 2024/2025, prevede l’organizzazione di incontri con gli alunni e gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, con riferimento all’attività svolta dal Corpo a contrasto degli illeciti fiscali, della criminalità organizzata e, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore e dei traffici illeciti.