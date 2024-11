Gualtieri | Stadio Roma progetto straordinario

Leggi su Sportface.it

“Gli stadi di proprietà sono una necessità per le grandi società sportive. Laè più avanti, ha già presentato un primosul sito identificato di Pietralata, che è perfetto perché si tratta di un’area pubblica da rigenerare e ben collegata. Ci aspettiamo ildefinitivo in tempi rapidi su un’idea progettuale straordinaria. Si tratta di un intervento che non è solo uno, ma un’intera riqualificazione di un quadrante con tanto verde, un’opportunità non solo per lama per tutta la città”. Così il sindaco di, Roberto, nel corso della sesta edizione dello Sport Industry Talk organizzato da RCS Academy a. Per quanto riguarda la Lazio, “per la rigenerazione del Flaminio siamo in attesa deliniziale, ci hanno detto che arriverà e con grande piacere lo esamineremo.