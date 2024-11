Genovatoday.it - Gru da cantiere crolla su una Rsa

Leggi su Genovatoday.it

Una gru data, per ragioni da accertare, su una Rsa di via Domenico Chiodo, al civico 34. È successo nella zona del Righi intorno alle ore 18 di mercoledì 27 novembre 2024. Il tratto di strada è stato chiuso dalla polizia locale per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco. .