Grande successo per la finale della isybank University Master

per la finalissima, il piùtorneo nazionale universitario di videogiochi organizzato da 2WATCH e La Gazzetta dello Sport e supportato da, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, title sponsor dell'intera manifestazione e da Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano. Giunta alla sua quinta edizione, la competizione è stata ospitata nella cornice più iconica del gaming italiano e ha visto la partecipazione di decine di università da tutta Italia, culminando in una giornata di spettacolo e adrenalina pura. La giornata è stata un crescendo di emozioni. Nei quarti e nelle semifinali, dodici talentuosi concorrenti si sono sfidati a colpi di strategia e abilità, fino a determinare i magnifici quattro che hanno avuto accesso alla, battezzata "Torneo dei Campioni".