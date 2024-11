Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, strade separate per le ‘Non è la Rai’? Cosa è successo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ilaria si sente un pesce fuor d'acqua all'interno della Casa: "Stavo pensando di uscire" Nuovi colpi di scena al. Tra le 'Non è la Rai' sono nate delle tensioni all’interno della Casa. A non gradire l’atteggiamento dell’altra, è Ilaria Galassi che ha confessato più volte di non apprezzare il carattere "molto forte" di .