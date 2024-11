Puntomagazine.it - Gragnano: Incendia un bar del centro, trovato in casa con una pistola e ustioni sulle mani

Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri arrestano un ragazzino di 19anni per incendio doloso, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armiI carabinieri della stazione die del nucleo radiomobile di Castellammare di Stabia lo hannoin. Prima di stringergli le manette ai polsi hanno dovuto superare due grossi cani, sguinzagliati come deterrente.R. M. dovrà rispondere di incendio doloso, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. Grazie agli accertamenti svolti in poche ore, i militari hanno individuato R come presunto autore dell’incendio di una caffetteria neldi, divampato ieri notte.Hanno seguito le sue tracce analizzando le telecamere installate in strada, fino ad arrivare alla sua abitazione.Su braccia eancora piccole