Today.it - Google Maps li porta su un ponte incompleto, l'auto precipita nel vuoto: tre morti

Leggi su Today.it

Un errore sue il viaggio verso un matrimonio che si trasforma in tragedia. Tre giovani hanno perso la vita nello stato dell'Uttar Pradesh, in India, dopo essereti con la loroda unsopraelevato distretto di Bareilly. Un salto nelche non ha lasciato scampo.