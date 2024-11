Lapresse.it - Giulia Cecchettin, il padre Gino su difesa Turetta: “Ieri memoria di Giulia umiliata”

Leggi su Lapresse.it

commenta l’udienza didel processo per l’omicidio della figlia,, in cui hanno parlato i legali di Filippo. “Iomi sono nuovamente sentito offeso e ladi” ha scritto sui social.“Ladi un imputato – ha scritto ildi, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato – è un diritto inviolabile, garantito dalla legge in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, credo che nell’esercitare questo diritto sia importante mantenersi entro un limite che, pur non essendo formalmente codificato, è dettato dal buon senso e dal rispetto umano. Travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste”.