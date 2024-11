Riminitoday.it - Giornata contro la violenza sulle donne, a Cattolica salgono a cinque le Panchine rosse

Leggi su Riminitoday.it

Sonolepresenti a, città sempre in prima linea per l’eliminazione dellalee per la promozione della cultura del rispetto di genere. Oltre a quella in piazza Roosevelt, al Macanno e a quella installata l'altro ieri davanti alla Farmacia.