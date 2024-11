Ilfattoquotidiano.it - Gino Cecchettin: “Turetta per la difesa non è Pablo Escobar? Mi sono sentito offeso e la memoria di Giulia umiliata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Minuovamente”. Dopo l’ultima udienza del processo a Filippoper il femminicidio dell’ex fidanzata, a intervenire sui social è il papà. Che ha criticato le parole usate dallain Aula quando ha chiesto ai giudici di non riconoscere la premeditazione del delitto e ha detto che il ragazzo “non è El Chapo, non è“. “Ieri ladi”, ha scritto. “Ladi un imputato è un diritto inviolabile, garantinto dalla legge in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, credo sia importante mantenersi entro un limite che è dettato dal buon senso e dal rispetto umano”. E “travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste”.