Giana Erminio-Pro Vercelli oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

La, l’, latv e lodi-Pro, match dello stadio Città di Gorgonzola valevole per gli ottavi di finale didi. La formazione nerazzurra, dopo una avvio di campionato eccezionale, ha subito qualche battuta di arresto, ma ora sembra che stia ritrovando la strada giusta che vuole percorrere anche per passare il turno di questa competizione.-Pro, come seguire il matchLa compagine piemontese, dal suo canto, sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative e spera di rialzare la testa quantomeno in questo torneo, in modo tale da regalare un’importante gioia ai propri tifosi.. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257.