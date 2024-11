Lapresse.it - Genova, Procura valuta inchiesta dopo parole consigliera Ghio su violenze sessuali

Leggi su Lapresse.it

Ladistando l’apertura di un fascicolola denuncia arrivata ieri dellacomunale genovese Francescache in aula, durante una discussione legata al 25 di novembre Giornata internazionale per la lotta alla violenza sulle donne, ha raccontato per la prima volta pubblicamente l’esperienza delleda lei subite all’età di 12 anni.precise, pronunciate davanti ai colleghi del consiglio comunale, che hanno ricostruito gli stupri subiti e reiterati nel tempo,fisiche e psicologiche inferte “tra le mura di casa” da parte di “un uomo di cui mi fidavo e che nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro – ha sottolineato, leggendo una lettera – Un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo”.La, che oggi ha 31 anni, ha raccontato quanto le accadde, e le ripercussioni sulla sua vita.