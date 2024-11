Thesocialpost.it - Genova, crolla una gru su una Rsa: danni all’edificio, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi, una gru èta su un edificio che ospita una Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) in via Domenico Chiodo, nel quartiere Castelletto a. Fortunatamente, al momento non risultano feriti tra gli ospiti e il personale della struttura.Il crolloLa gru, installata in un cantiere adiacente alla Rsa per la costruzione di un nuovo condominio, è improvvisamente ceduta. Una parte del braccio della gru si è abbattuta sull’asfalto, mentre la sezione terminale ha colpito la copertura dell’edificio, danneggiando il vano scale. Al momento dell’incidente, non erano presenti operai nel cantiere.Interventi di emergenzaSul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con due squadre, insieme ai tecnici di Iren per affrontare una fuga di gas e una rottura della tubazione dell’acqua, causate dall’impatto.