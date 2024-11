It.newsner.com - Gary Sinise rivela storia straziante dopo morte del figlio

A gennaio,ha perso suo, McCanna “Mac”, a causa di un cancro.Aveva 33 anni. Ora, la star di Forrest Gump condivide dettagli strappalacrime sugli ultimi giorni di vita del, che ha aiutato tanti veterani a ritrovare l’armonia nelle loro vite, merita davvero di vivere in pace e con gioia.Tuttavia, l’acclamato attore ha recentemente affrontato un profondo dolore personale.Gli ultimi istanti di vitaAll’inizio di quest’anno, abbiamo appreso la notiziadella scomparsa di McCanna “Mac”aver lottato per molti anni contro il cancro.Ma è solo ora che suo padre,, si è aperto nei dettagli sugli ultimi giorni di vita del. In un’intervista rilasciata a ET,ha raccontato come suoabbia affrontato con grazia gli ultimi difficili momenti della sua vita.