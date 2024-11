Zon.it - Furti notturni a Torrione Alto: colpite una macelleria e un ristorante

Ancora ladri in azione a, dove nella notte appena trascorsa unadi via Palestro è stata presa di mira. I malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, sono entrati nel locale e svuotato il registratore di cassa, trovando però solo pochi spiccioli. Nonostante il magro bottino, i danni provocati all’attività sono rilevanti: i ladri hanno anche distrutto la vetrina. La Polizia è al lavoro per identificare i responsabili.Cresce l’allarme sicurezzaL’episodio non è isolato: la stessaera stata già colpita in passato, così come il tabacchi situato accanto. Tra i residenti del quartiere cresce la preoccupazione per la sicurezza, con richieste di maggiori controlli soprattutto nelle ore serali e notturne, quando le attività abbassano le saracinesche.Altro furto nella stessa notteNella stessa notte, un secondo colpo è stato segnalato in undi via Luigi Guercio.