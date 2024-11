Oasport.it - Frederic Vasseur ci crede ancora: “Situazione aperta, dobbiamo mettere sotto pressione la McLaren”

La strada è sempre in salita, ma prosegue l’inseguimento della Ferrari nei confronti dellaper la leadership del Mondiale costruttori 2024 di Formula Uno. Quando mancano due tappe al termine della stagione, la Scuderia di Maranello deve colmare un divario di 24 punti dal team di Woking per tornare a conquistare un titolo iridato sedici anni dopo l’ultima volta.“Preferisco essere indietro di 24 punti piuttosto che di 200: la, ma non sappiamo cosa potrebbe succedere in Qatar e ad Abu Dhabi“, ha dichiaratodopo il Gran Premio di Las Vegas (fonte: F1.com). Il team principal della Rossa spera di avvicinarsi ulteriormente alla formazione papaya in quel di Lusail per poi giocarsi tutto nell’ultimo round del campionato.“Sicuramente sulla carta Lusail non è favorevole a noi, ma siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro e restiamo concentrati, cercando di ottenere il meglio e di tenerelaper l’ultima gara.