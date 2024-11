Europa.today.it - Freddo e neve fino a bassa quota: le ultime previsioni confermano il vortice freddo

Confermato l'arrivo dell'aria fredda sull'Italia: tra venerdì e sabato un minimo dipressione si isolerà tra i Balcani e la Grecia portando sulla nostra penisola piogge e temperature in picchiata. Lafarà la sua comparsa in Appennino nella giornata di sabatoa quote collinari.