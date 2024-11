Formazioni ufficiali Liverpool-Real Madrid Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledella sfida tra, match valido per la quinta giornata di. Partita di cartello della giornata con i Reds di Slot che sono imbattuti, a punteggio pieno e vogliono blindare un posto nelle prime otto.che non può sbagliare e si trova al 21° posto con 6 punti. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa.: in attesa.SportFace.