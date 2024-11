Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Bologna Lille, le scelte per il match di Champions League

Leggi su Calcionews24.com

, leper quanto riguarda ilvalido per il girone unico diEcco le, gara valida per la quinta giornata di. Questi i ventidue titolari che si daranno battaglia in questa sfida delle 21:00.(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, .